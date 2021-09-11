В России выявлен 18 891 случай коронавируса за сутки

Больше всего случаев за прошедшие 24 часа отмечено в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629) и в Московской области (645).
За этот же период от последствий коронавируса скончались 796 человек, полностью выздоровели 17 888 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.
Накануне директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» на сегодняшний день защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса.
Он подчеркивал, что вакцина дает более устойчивый иммунитет, чем перенесенное заболевание COVID-19.
В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 46,5 млн человек. Полностью вакцинированы 39,8 млн человек.
Ранее, 3 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период. В тот же день глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели заболеваемости всё еще остаются достаточно высокими.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».