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12:10 (мск), источник: Фонтанка

Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России

За последние сутки в Петербурге выявили 1629 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября заявили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость продолжает расти: накануне было зафиксировано 1504 случая. Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю, на первом Москва с 1940 заразившимися. Всего в России за 24 часа выявили 18891 новых заболевших против 18341 вчера.

Умерли за сутки от коронавируса в стране 796 человек (789 накануне), из них 39 в Петербурге (32 вчера). Город на втором месте в стране по этому показателю после Москвы с 46 смертями.

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