12:10 (мск), источник: Фонтанка
Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России
За последние сутки в Петербурге выявили 1629 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября заявили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Заболеваемость продолжает расти: накануне было зафиксировано 1504 случая. Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю, на первом Москва с 1940 заразившимися. Всего в России за 24 часа выявили 18891 новых заболевших против 18341 вчера.
Умерли за сутки от коронавируса в стране 796 человек (789 накануне), из них 39 в Петербурге (32 вчера). Город на втором месте в стране по этому показателю после Москвы с 46 смертями.