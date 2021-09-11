Христо Грозев рассказал о «плане замедления Интернета» в России

«Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения Интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров», — передает Tjournal.ru слова Грозева.
Никаких доказательств Грозев не привел и источников информации не назвал. Он объяснил, что по его сведениям интернет-реформа в России будет заключаться в том, что всем хостинг-провайдерам будет предложено получить аккредитацию в России, предоставив при этом полную информацию, в том числе SSL-сессии, логины, IP-адреса по каждому пользователю. Грозев объяснил, что эта информация полностью деанонимизирует Интернет.
Тем хостинг-провайдерам, которые откажутся проходить аккредитацию, постепенно в течение двух лет ограничат скорость на территории России до 24 Кбит/с. По словам Грозева, такие меры могут коснуться порталов Youtube, Twitter и других.
Подтверждений этой информации из российских официальных источников нет.