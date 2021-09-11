Токсичная пыль и обломки по всему миру. 6 фактов о последствиях теракта 11 сентября и башнях-близнецах

Всемирный торговый центр — комплекс из семи офисных зданий в финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке. Официально открылся 4 апреля 1973 года. Доминантой комплекса были две башни — Северная и Южная. Их называли «башни-близнецы». 11 сентября комплекс разрушился в результате масштабной террористической атаки: две группы захватчиков направили угнанные пассажирские лайнеры в башни ВТЦ. В результате столкновений, пожаров и последующих обрушений погибло 2763 человека.
Инженеры Всемирного торгового центра предполагали, что в комплекс может врезаться самолёт
Один из главных инженеров ВТЦ Лесли Робертсон при проектировке рассмотрел возможность того, что в одну из башен может врезаться самолёт.
Для этого были основания — в 1945 году потерявшийся в тумане бомбардировщик влетел в небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Год спустя ещё одно судно протаранило здание на Уолл-стрит.
При проектировании ВТЦ рассматривался сценарий удара авиалайнера Boeing 707, который мог заблудиться в тумане и врезаться в одну из башен на скорости 970 км/ч. Робертсон потом признался, что на тот момент инженерам-конструкторам мало что было известно о последствиях пожара, возникшего бы при таком столкновении, а полные расчёты невозможно было провести.
11 сентября 2001 года здания пережили удары самолётов Boeing 767 — удары гораздо более сильные, чем от гипотетического удара Boeing 707. И «близнецы» выстояли после самих столкновений, отметил главный инженер комплекса. «Поэтому прочность башен была образцовой. В то же время пожары, бушующие внутри зданий (возникшие после ударов), подорвали их силу», — отметил Робертсон.
Террористы уже пытались уничтожить обе башни ВТЦ
26 февраля 1993 года в разгар рабочего дня двое мужчин припарковали набитый взрывчаткой грузовик на подземном паркинге ВТЦ — и сбежали. Через 12 минут раздался мощный взрыв.
Бомба пробила четыре уровня бетона и открыла 30-метровую дыру в здании. Взрыв отключил основную линию электропередачи центра, в результате чего перестали работать аварийные системы, водопровод, встали лифты.
Дым от взрыва поднялся до 93-го этажа обеих башен. Чад был настолько густой, что люди с трудом спускались по лестницам комплекса. Сотни человек оказались надолго заперты в лифтах на разных этажах.
Террористы оставили в фургоне самодельную 600-килограммовую бомбу с усиливающим поражение устройством. По мнению организаторов, этого должно было хватить, чтобы разрушить сначала Северную башню, которая при падении должна была уничтожить и Южную.
Но Северная башня выстояла, хотя паркинг сильно пострадал. Позже один из архитекторов центра подтвердил, что если бы фургон поставили ближе к бетонному фундаменту комплекса, то башни не выдержали бы.
Тот теракт унёс жизни шести человек, в том числе беременной женщины. Более 1000 человек пострадали — кто-то непосредственно от взрыва и последовавшего за ним пожара, кто-то отравился дымом во время эвакуации, более сотни спасателей, полицейских и медиков получили ранения при ликвидации последствий атаки.
Взрыв спланировала группа террористов «Аль-Каиды» (запрещённая в РФ террористическая организация), которую профинансировал Халед Шейх Мохаммед. Впоследствии он стал «главным архитектором атак 11 сентября».
До сих пор ньюйоркцы жалуются на пыль с места теракта
Даже спустя два десятилетия после крушения Всемирного торгового центра местные жители сообщают о болезнях, которые могут быть связаны с пылью, поднявшейся над городом после теракта.
США уже потратили 11,7 млрд долларов на реабилитацию и компенсацию тем, кто подвергся воздействию токсичной пыли и пожаров, которые горели на месте башен в течение нескольких недель после теракта.
Выплаты получили более 40 000 человек, и более 111 000 человек подписались на Программу здравоохранения Всемирного торгового центра, которая предоставляет бесплатную медицинскую помощь людям с проблемами со здоровьем, потенциально связанными с пылью.
Музей памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке
Обломки зданий пошли на памятники
Куски двутавровых балок и обожжённого железа использовали для создания небольших мемориалов 11 сентября, разбросанных по всей стране. География остатков Всемирного торгового центра на удивление широка. Логично, что наибольшую долю артефактов получили Нью-Йорк и близлежащие районы, но фрагменты башен распределены по всем 50 штатам. Есть также мемориалы в Канаде, Германии, Италии, Англии и Израиле. Военные базы США в Южной Корее и Афганистане тоже получили сталь из эпицентра катастрофы 11 сентября.
Комплекс Всемирного торгового центра до сих пор не восстановили
На месте теракта вместо двух башен строят сразу шесть. Четыре из них уже возвели, открыли и почти полностью сдали в аренду. На месте ещё двух — стройплощадки, где пока виднеется только основание 80-этажного здания, которое спроектировал известный архитектор Норман Фостер.
Застройщик Ларри Сильверстайн заявил, что хочет подписать контракт с якорным арендатором башни до начала строительства. Несмотря на пандемию коронавируса, опустошающую офисные здания, 90-летний мужчина уверен, что найдёт арендатора и башню достроят при его жизни.
«Моя цель — как можно скорее закопать лопату в землю и завершить проект по восстановлению, который мы начали 20 лет назад», — говорит Сильверстайн.
Неизвестные снимки администрации президента США после 11 сентября
Новый Всемирный торговый центр будет дороже старого
Ларри Сильверстайн с группой миноритарных акционеров выиграл 99-летнюю аренду башен-близнецов всего за 6 недель до теракта. 11 сентября 2001 года он и сам должен был оказаться в ВТЦ, но жена вовремя напомнила ему, что ему нужно на приём к дерматологу.
20 лет назад Сильверстайн выложил за право аренды $3,2 млн (сегодня с учётом инфляции это стоило бы $4,9 млн). Это заметно меньше, чем стоят четыре уже построенные на месте теракта башни — по оценкам Forbes, их стоимость — $11 млрд. Общий же объём инвестиций во все объекты ВТЦ — около $20 млрд.
Сильверстайн и его партнёры для строительства новых зданий привлекли облигаций на $3,3 млрд с погашением в 2100 году. Эти бумаги называют «облигациями Свободы», и они освобождены от налогов. Ещё $4,6 млрд Сильверстайн получил в качестве страховых выплат после катастрофы.
Сейчас в башнях ВТЦ более 40 арендаторов. Как отмечает издание, их состав отражает изменения в экономике города: если раньше в башнях сидели в основном финансовые компании (банки, Нью-Йоркская фондовая биржа, American Express и т. д.), то сейчас состав более пёстрый: от крупного свадебного агентства и производителя матрасов до дистрибьютора алкоголя и интернет-компаний.
«Сегодня нижний Манхэттен — гораздо более разнообразная экономика, и число жителей, живущих там сейчас, почти вдвое больше, чем до 11 сентября», — сказал изданию эксперт из Колумбийской школы бизнеса.
Во время загрузки произошла ошибка.