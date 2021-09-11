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14:25 (мск), источник: РБК

Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи

Женщине пригрозили невыдачей разрешения на захоронение, если она не заплатит 120 тыс. руб., после чего она отвезла гроб к зданию администрации.

Источник: Reuters

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова принесла гроб с телом сестры к зданию администрации Балашихи из-за отказа в получении разрешения на захоронение. Об этом РБК сообщил источник на похоронном рынке.

По его словам, накануне, 10 сентября, женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить сестру. «У нее там было место, где был уже захоронен ее отец», — рассказал он.

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Собеседник сообщил, что Чуканову на кладбище встретил сотрудник Муниципального казенного учреждения (МКУ), которое отвечает за кладбища Балашихинского района, и предложил услуги от имени ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» (директор Николай Казаков, упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова). Эта организация учреждена Главным управлением региональной безопасности (ГУРБ) по Московской области. «Женщине объявили 120 тыс. руб. [за услуги захоронения]», — добавил он.

Источник РБК утверждает, что сотрудник МКУ сказал Чукановой, что если она не заплатит 120 тыс. руб., то не получит разрешение на подзахоронение. Узнав цену, женщина, как рассказал собеседник, обратилась в одну из частных ритуальных фирм, которая предложила за похоронные услуги 15 тыс. руб.

«В итоге все родственники сейчас на Фенинском кладбище, включая маму, разрешения так и нет, хотя все документы [Чуканова] предоставила», — говорит собеседник.

По его словам, получив отказ в выдаче разрешения, женщина наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Она потребовала у властей прояснить ситуацию.

«Прямо сейчас я разговариваю с администрацией о сложившейся ситуации», — сообщила РБК Наталья Чуканова.

«В данный момент предпринимаются все действия для того, чтобы разобраться с проблемой, с которой столкнулась женщина», — рассказали РБК в приемной главы администрации Балашихи.

Позднее Чуканова сообщила РБК, что в итоге ей выдали разрешение на захоронение. «Разрешение выдала та же организация, что требовала 120 тыс., похоронами занимаются они. В данный момент они не называют никаких сумм, но в целом ситуация уже выглядит относительно хорошо», — рассказала она.

РБК обратился за комментарием в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» и к смотрителю Фенинского кладбища.

В феврале 2019 года аналогичный случай произошел в Самарской области. Местная жительница Анна Плотникова приехала на кладбище, чтобы похоронить бывшего гражданского мужа. Она обратилась к местному предпринимателю в сфере ритуальных услуг для организации похорон. В день похорон на место погребения прибыли несколько десятков человек, которые не дали рабочим выкопать могилу, потребовав 50 тыс. руб. Тогда женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию вопиющей и поручил оказать близким умершего необходимую помощь. Женщина от помощи властей отказалась.

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