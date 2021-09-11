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18:04 (мск), источник: ТАСС

Власти рассказали о планах по перезапуску въездного туризма в Петербург

Emirates Airlines объявила о возобновлении с 8 октября регулярных прямых рейсов между Дубаем и Санкт-Петербургом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Путешественники из стран Персидского залива поспособствуют перезапуску въездного туризма в Санкт-Петербург. Такую оценку высказал в субботу председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила о возобновлении с 8 октября регулярных прямых рейсов между Дубаем и Санкт-Петербургом. С этой даты перелеты между двумя городами будут выполняться четыре раза в неделю, а с 21 октября — ежедневно.

«Туристы из стран Персидского залива всегда были желанными гостями в Санкт Петербурге. Сегодня именно они могут стать катализатором рестарта въездного туризма в Северную столицу», — привели слова Корнеева в пресс-службе комитета.

Возобновление рейсов из Дубая в Петербург удовлетворит растущий интерес к путешествиям туристов стран Персидского залива, чьи запросы на международные туры увеличиваются по мере ослабления пандемии, отметили в комитете. «В настоящее время в этих странах наблюдается дефицит доступных туристических направлений, и Петербург в этом качестве привлекателен для путешественников из региона», — сказали в пресс-службе.

По приведенным Корнеевым данным, в среднем арабские путешественники за границей тратят в шесть раз больше, чем другие международные туристы.

«В Петербург такие гости часто приезжают большими семьями, могут задерживаться надолго, активно посещают культурные достопримечательности, рестораны, дорогие магазины»
добавил он

«Сейчас, когда в мире благодаря вакцинации начинают постепенно ослабевать ограничения, восстановление отношений в сфере туризма с представителями из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара (для граждан которого установлен безвизовый режим) видится наиболее перспективным», — отметили в пресс-службе комитета.

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