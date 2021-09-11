20:21 (мск), источник: ТАСС
Путин: в мемориале Невскому увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ
Глава государства особо поблагодарил скульптора Виталия Шанова за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников.
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ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Образы участников дружины Александра Невского, увековеченные в мемориале «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере, по замыслу скульптора являются собирательными. В них в том числе олицетворены бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, павшие в неравном бою с террористами под Аргуном в 2000 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала.
«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», — сказал Путин. «Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений», — подчеркнул президент.
Путин особо поблагодарил скульптора Виталия Шанова «за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников».
Мемориальный комплекс
Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» открыли в субботу, его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.
Основа комплекса — это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.
В центре композиции панно — Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский, авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» и по инициативе митрополита Тихона.
Князь Александр Ярославович (1221−1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.