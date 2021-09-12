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05:58 (мск), источник: ТАСС

Две колонны света поднялись над Манхэттеном в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2021

Акция называется Tribute in Light («Дань памяти в свете»). Она проводится с 2002 года. Обычно две колонны света начинают появляться в небе над Манхэттеном каждый вечер за несколько дней до 11 сентября, но в эту ночь они будут гореть до рассвета.

Для создания каждой используются 44 мощных прожектора. Колонны видно на расстоянии до 100 км.

Источник: AP 2021

К мемориалу на месте Всемирного торгового центра тем временем продолжают приходить люди. Во второй половине дня здесь сняли оцепление и отдать дань памяти погибшим может каждый желающий. Вечером здесь собрались несколько сотен человек. Многие пришли семьями, кто-то принес американские флаги.

Обстановка в районе мемориала и акции Tribute in Light спокойная, хотя усиленные меры безопасности сохраняются.

В субботу мемориал на месте башен Всемирного торгового центра стал главной площадкой траурных мероприятий в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября.

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