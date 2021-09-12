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09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Японии от коронавируса привили более половины населения

В Японии количество граждан, получивших обе дозы вакцины от коронавируса, превысило отметку в 50% от всего населения страны.

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Источник: AFP 2021

Об этом заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура (также отвечает за меры по борьбе с коронавирусом).

«Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца», — сказал господин Нисимура (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Японии с начала пандемии COVID-19 заразились 1,6 млн человек. Умерли за все время 16,7 тыс. пациентов с коронавирусом. В государстве вакцинация началась 17 февраля. Там разрешены к применению вакцины от коронавируса Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

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