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10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России опубликовали словарь русских ковидных антипословиц

Их собирали в СМИ и блогах.

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Источник: Reuters

Исследователи собрали русские пословицы на коронавирусную тему и составили на их основе «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок».

В него вошли такие фразеологизмы, как «одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга», «дружба дружбой, а полтора метра врозь», «по маске встречают, по температуре провожают», «один в поле не болен», «не имей сто рублей, а имей антисептик», «око за око, zoom за zoom», «мал вирус, да вреден», «не всё то коронавирус, что чихается» и другие, сообщает Санкт-Петербургский государственный университет.

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Над словарем работали профессор СПбГУ Валерий Мокиенко совместно с профессором Грайфсвальдского университета Харри Вальтером. Они изучали, как эпоха пандемии коронавируса находит свое отражение в русском языке. В качестве источников лингвисты использовали различные интернет-СМИ и публикации в блогах с марта 2020 года по февраль 2021 года.

«Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нем объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка», — рассказывает Валерий Мокиенко.

В первые месяцы пандемии появилось более 40 антипословиц, отмечает эксперт.

«Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок» составляет часть «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», опубликованного Институтом лингвистических исследований Российской академии наук и содержащего более 3500 слов, вошедших в оборот за время пандемии коронавируса.

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