Умерла исполнительница песни Yes Sir, I Can Boogie

Мендиола родилась 4 апреля 1952 года. Она начала свою карьеру как танцовщица. В 1970-х Мендиола познакомилась с Майте Матеос, несколько лет спустя женщины создали дуэт Baccara.
Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция Yes Sir, I Can Boogie. Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее число пластинок с синглом — 16 млн копий. Следующий сингл Sorry I'm A Lady, в ноябре 1977-го также попал на первые места хит-парадов.
В 1977 году группа выпустила первый студийный альбом, который впоследствии дважды получил статус платинового. В следующем году артистки выступили на Евровидении от Люксембурга и заняли седьмое место.
У Baccara вышли еще два альбома, но в 1980-х оригинальный дуэт распался. Мендиола начала выступать в дуэте с вокалисткой Марисой Перес. Они выпустили несколько песен, самые известные из которых — Touch Me, Fantasy Boy и Call Me Up. В 2008 году Перес ушла из группы. В 2011 году Мендиола начала сотрудничать с бывшей партнершей Матеос — Кристиной Севилья.