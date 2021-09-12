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10:57 (мск), источник: РБК

Умерла исполнительница песни Yes Sir, I Can Boogie

Участница испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет, сообщает Би-би-си. Певица скончалась в субботу, 11 сентября, в Мадриде. Причина смерти не уточняется.

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Мендиола родилась 4 апреля 1952 года. Она начала свою карьеру как танцовщица. В 1970-х Мендиола познакомилась с Майте Матеос, несколько лет спустя женщины создали дуэт Baccara.

Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция Yes Sir, I Can Boogie. Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее число пластинок с синглом — 16 млн копий. Следующий сингл Sorry I'm A Lady, в ноябре 1977-го также попал на первые места хит-парадов.

В 1977 году группа выпустила первый студийный альбом, который впоследствии дважды получил статус платинового. В следующем году артистки выступили на Евровидении от Люксембурга и заняли седьмое место.

У Baccara вышли еще два альбома, но в 1980-х оригинальный дуэт распался. Мендиола начала выступать в дуэте с вокалисткой Марисой Перес. Они выпустили несколько песен, самые известные из которых — Touch Me, Fantasy Boy и Call Me Up. В 2008 году Перес ушла из группы. В 2011 году Мендиола начала сотрудничать с бывшей партнершей Матеос — Кристиной Севилья.

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