Хранившаяся в Москве кость помогла открыть врага тираннозавров

Неопознанная кость, которая долгое время хранилась в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского в Москве, помогла ученым открыть новый вид хищного динозавра, который по размерам и кровожадности превосходил тираннозавров своего времени.
О необычном открытии сообщили исследователи из Университета Калгари в Канаде. Они изучили фрагмент челюсти хищника, который жил от 80 до 90 миллионов лет тому назад, и с помощью 3D-моделирования восстановили его облик и размеры, пишет Calgary Herald.
Динозавр, получивший название Ulughbegasaurus, достигал 7−8 метров в длину и весил до 900 кг. Тираннозавры, которые бродили по Земле одновременно с ним, были еще сравнительно небольшими — около 3 метров в длину и весом до 200 кг. Позже, когда Ulughbegasaurus уже исчез, они стали гораздо крупнее.
Размеры динозавра говорят о том, что он был сверххищником своей эпохи, отмечают исследователи. Ulughbegasaurus занимал верхнее положение в пищевой цепи — его численность не регулировалась другими хищниками. Очевидно, этот динозавр подавлял тираннозавров в борьбе за ресурсы и сдерживал эволюцию других видов, говорят исследователи.
«Он был похож на медведя гризли по сравнению с койотом», — комментирует Дарла Зеленицки, соавтор исследования.
Очевидно, стратегии охоты двух видов тоже были разными. В то время как у тираннозавра имелись мощные челюсти, приспособленные для дробления костей, Ulughbegasaurus обладал режущими зубами, похожими на лезвия.
Именно исчезновение Ulughbegasaurus позволило тираннозаврам стать высшими хищниками Азии и Северной Америки около 80 миллионов лет назад и достичь огромных размеров, говорят ученые.
Окаменелая челюстная кость, которая привела к неожиданному открытию, была обнаружена российскими палеонтологами в 1980-х годах в Узбекистане. Она долгие годы хранилась в Москве, пока не была передана в Калгари для дальнейших исследований.
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