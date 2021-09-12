В России за сутки выявили 18 554 случая заболевания COVID-19

Больше всего новых заболевших COVID-19 за 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и в Московской области (718).
Также за сутки от последствий коронавируса скончались 788 человек, полностью выздоровели 14 497 пациентов.
Всего с начала пандемии в России выявлено 7 140 070 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 192 749 летальный исход, выздоровели 6 389 657 человек.
Два дня назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что первый компонент вакцины от коронавируса в стране получили 46,5 млн человек.
В тот же день директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» на сегодняшний день защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса. Он добавил, что вакцина дает более устойчивый иммунитет, чем перенесенное заболевание COVID-19.
Ранее, 3 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели заболеваемости всё еще остаются достаточно высокими.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».