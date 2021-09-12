18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Триумфальную арку в Париже «упаковали» в ткань (фото)
Но дело не в ремонте.
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Триумфальную арку в Париже завернули в серебристо-голубую ткань и вскоре перевяжут красными веревками.
Так во французской столице осуществят 60-летнюю мечту покойного американского скульптора и художника болгарского происхождения Христо и его французской жены Жанны-Клод, сообщает Guardian.
Пара впервые увидела Триумфальную арку в 1962 году, когда сняла небольшую комнату поблизости. С тех пор супруги мечтали о грандиозном арт-проекте.
Христо и Жанна-Клод известны своими проектами по упаковке пространств. Они начинали с малых форм: консервных банок, скрипки, велосипеда и стула. Позже пара обернула в ткань Рейхстаг, который простоял так две недели.
На Триумфальную арку потратили 25 тысяч квадратных метров ткани. Над «упаковкой» работала целая команда инженеров и альпинистов. Христо, который умер в мае 2020 года, еще в 1960-х годах оставил детальные инструкции и подробные рисунки для этого арт-проекта. Он не думал, что его мечта когда-нибудь осуществится: разрешение для подобного креатива в Париже того времени было не получить.
К идее вернулись только в 2017 году во время выставки работ Христо. Фонд его имени заручился поддержкой парижских властей и потратил на арт-проект 14 миллионов евро.
Обернутую Триумфальную арку официально откроют 18 сентября. Она простоит в таком виде до 3 октября.
Анна Лысенко
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