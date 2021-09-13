04:15 (мск), источник: Известия
Папа сможет: мужчины будут получать маткапитал с 2022 года
Какая сумма на финансовую поддержку отцов детей от суррогатных матерей уже предусмотрена в бюджете.
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Мужчины — отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать маткапитал с 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде. Как уточнили в министерстве, соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму — до конца года, поэтому сумма в 10,46 млрд рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022-й. Эту меру готовы поддержать в большинстве фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права. Эксперты также считают новую норму логичной.
Как рассказали «Известиям» в Минтруде, поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, заработают уже в следующем году.
«В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», — сказано в пояснительной записке к документу.
Там уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.
— Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Также там отметили, что законопроект был разработан в связи с поручением зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца года.
— Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте федерального закона «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов», — уточнили в пресс-службе Минтруда.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое есть в распоряжении «Известий», общий объем обязательств федерального бюджета в связи с принятием законопроекта составит 10,46 млрд рублей.
Также в Минтруде напомнили, что размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. Планируется, что к 2022 году он вырастет до 503, 2 тыс. и 665 тыс. рублей соответственно.
Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР, уточнили в пресс-службе ведомства.
Поддержать законопроект готовы в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
— При нашей демографической ситуации необходимо принимать и поддерживать любые меры по оказанию финансовой помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Кто бы как ни относился к суррогатному материнству, но у нас в стране оно есть, как и одинокие отцы, которые точно так же воспитывают детей, как и матери одиночки. Поэтому лично я считаю правильным, что эти граждане смогут воспользоваться средствами материнского капитала, — заявил «Известиям» глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Новые нормы нужно поддержать, так как они направлены на защиту интересов детей, подчеркнул депутат.
Это мнение разделяют в «Справедливой России».
— Безусловно, в данном случае речь идет о семьях, которые нуждаются в помощи государства. Материнский капитал — это целевые средства, направленные государством для ребенка. Эта важная мера. Поэтому мы считаем, что данный законопроект можно поддержать, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Во фракциях «Единой России» и КПРФ обещали дать оценку законопроекту после того, как он будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в России давно пора уровнять родительские права женщин и мужчин. По его словам, есть много семей, в которых отцы выполняют роль и папы, и мамы, на этих мужчин ложатся все трудности по воспитанию детей. Поэтому это очень справедливая и даже немного запоздалая мера, которую необходимо поддержать, убежден эксперт.
Сейчас право на получение материнского капитала есть у следующих категорий граждан:
— женщины, имеющие гражданство РФ, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки;.
— мужчины, имеющие гражданство РФ, являющиеся единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года, а также с 1 января 2020 года.
Государственного учета детей от суррогатных матерей нет, так как эта услуга предоставляется в частных клиниках. Согласно данным Европейского центра суррогатного материнства за 2018 год, в России в год рождается минимум 22 тыс. таких детей.
Справка «Известий»
Суррогатное материнство — это рождение женщиной ребенка для других людей. Как правило, оба биологических родителя предоставляют свой генетический материал для формирования эмбриона. Однако, если женщина в паре бесплодна, суррогатная мать может быть и генетической матерью.