С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: Кого ждёт прибавка и как её получить

Доплаты ко Дню пожилого человека проводятся на региональном уровне. Они значительно различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии. Как правило, деньги перечисляют автоматически. Никаких заявлений для этого писать не нужно.
— Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000, а людям старше 70 — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты, — рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
Бывает, что для получения выплаты требуется соблюдение определённых условий. Например, её перечисляют только инвалидам или людям, которые много лет прожили в регионе и проработали именно на местных предприятиях. В некоторых регионах выплаты начали делать досрочно. Как правило, речь идёт о фиксированных доплатах к празднику. Это примерно 700 рублей.
С 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября. Дело в том, что их размер напрямую зависит от размера окладов.
Ирина Беловаюрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы»
В Пенсионном фонде напомнили, что до 1 октября пенсионеры должны выбрать порядок получения социальных услуг (НСУ). Можно получать их в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему к пенсии перечислят её денежный эквивалент.
Если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, для этого нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно только до 1 октября. Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.
— Можно отказаться как от полного набора социальных услуг, так и от одной или двух его частей. Стоит обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно проезд оплачивается за свой счёт, — пояснили в ПФР.
Если человек напишет заявление, то форма получения социальных услуг изменится с 1 января 2022 года. Если же пенсионер хочет оставить всё как есть, то ничего делать ему не нужно. Форма получения НСУ автоматически перейдёт на следующий год.
Стоит отметить, что заявление об отказе от получения набора социальных услуг нужно подавать, если право на НСУ появилось впервые, — уточняют в ПФР.
Напомним, что с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них 933,25 направляются на лекарства, 144,37 — на санаторно-курортное лечение, 134,04 — на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией.
Таким образом, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например бесплатные лекарства, то её стоимость вычитается из единовременной денежной выплаты. Если же человек выбрал социальную услугу в денежном выражении — её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.
Впрочем, в ПФР предупреждают: нужно хорошо подумать, прежде чем переводить НСУ в денежный эквивалент. Он намного меньше, чем реальная стоимость услуги.
Кроме того, уже сейчас многие пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 10 000 рублей. Деньги начали переводить с 2 сентября. 10 000 рублей перечислят всем получателям пенсий. Среди них не только пожилые граждане — работающие и неработающие. Выплата положена людям с инвалидностью, а также семьям, получающим пенсию по случаю потери кормильца. Если деньги приходят на карту, то их уже перечислили. Если же человек получает выплаты на дому, то 10 000 ему доставят вместе с пенсией.
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