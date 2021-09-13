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10:41 (мск), источник: РБК

Россияне назвали лучшие страны для жизни

Более 40% россиян заявили о желании остаться в России, если бы имели возможность жить в любом другом месте, показал опрос SuperJob. В 2010 году этот показатель составлял 23%

Источник: Reuters

41% россиян заявили, что хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob (есть у РБК). Согласно предыдущим исследованиям в 2010 и 2016 годах, этот вариант выбрали 23 и 40% респондентов соответственно.

Опрос проводился с 24 августа по 7 сентября в 522 населенных пунктах во всех округах России. Его участниками стали 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

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На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария, их выбрали по 4% респондентов.

Германию выбрали 3% участника опроса, Испанию, Австралию и Швецию — по 2%. О готовности жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии, Исландии и других странах заявили по 1% опрошенных.

Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин чем мужчин, показало исследование (45 против 39%). Россию в качестве страны проживания также выбрали большинство представителей популярных профессий, опрошенных сервисом (врачи, учителя, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты, продавцы, секретари, HR-менеджеры, водители, бухгалтеры и другие).

Среди тех, кто хотел бы жить в США, оказалось большинство врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Канаду готовы выбрать системные администраторы (19%), Германию — бухгалтеры (15%), Италию — секретари (17%).

В августе сервис «Работа.ру» узнал у россиян в возрасте 18−25 лет, какой российский город они считают лучшим для учебы и карьеры. Большинство выбрали Москву (46%), Петербург (37%) и Новосибирск (34%). Наименее подходящими для молодежи опрошенные сочли Владивосток (19%), Калининград (12%) и Ростов-на-Дону (11%).

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