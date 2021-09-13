В России зафиксирована минимальная за два месяца смертность от COVID-19

Регионы—лидеры по числу смертей:
Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 158 248. Количество летальных исходов за все время достигло 193 468. За сутки выздоровели 12 469 человек, всего — 6 402 126.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Согласно расчетам Минздрава к подготовленному им проекту программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на следующую трехлетку, в 2022 году тестирование на наличие коронавирусной инфекции может понадобиться по крайней мере 18 млн россиян, а госпитализация в случае положительного результата теста — более 1,6 млн заболевших. Проектом в 2022 году предусматривается углубленная диспансеризация 8,6 млн переболевших COVID-19 и специализированная реабилитация еще для 100 тыс. таких пациентов.