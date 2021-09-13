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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В России зафиксирована минимальная за два месяца смертность от COVID-19

В России за минувшие сутки умерли 719 человек с коронавирусом — минимум с 12 июля, когда было зафиксировано 710 смертей. За день было выявлено 18 178 случаев COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Это на 2,03% меньше, чем накануне (18 554).

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 41 (28 064 с начала пандемии);
  • Санкт-Петербург — 39 (21 056);
  • Свердловская область — 35 (5645);
  • Краснодарский край — 33 (5663);
  • Нижегородская область — 27 (6141).

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 158 248. Количество летальных исходов за все время достигло 193 468. За сутки выздоровели 12 469 человек, всего — 6 402 126.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2022 (1 588 195 за все время);
  • Санкт-Петербург — 805 (592 934);
  • Московская область — 758 (431 378);
  • Свердловская область — 511 (130 217);
  • Ростовская область — 470 (130 583).

Согласно расчетам Минздрава к подготовленному им проекту программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на следующую трехлетку, в 2022 году тестирование на наличие коронавирусной инфекции может понадобиться по крайней мере 18 млн россиян, а госпитализация в случае положительного результата теста — более 1,6 млн заболевших. Проектом в 2022 году предусматривается углубленная диспансеризация 8,6 млн переболевших COVID-19 и специализированная реабилитация еще для 100 тыс. таких пациентов.

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