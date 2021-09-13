В России осенью не будут прививать иностранными вакцинами от гриппа

В начале сентября в России традиционно стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Как и в прошлом году, власти объявили о планах привить не менее 60% населения; в группах риска Роспотребнадзор рассчитывает привить не менее 75% россиян.
Такие показатели обусловлены в том числе тем, что в этом эпидемиологическом сезоне прогнозируется более высокая циркуляция гриппа, замечала ранее глава ведомства Анна Попова. Кроме того, риск заразиться гриппом выше у переболевших коронавирусом из-за ослабления иммунной системы, сообщала она.
На сезон 2020/21 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала в Северном полушарии применять для вакцинации четырехвалентные вакцины, содержащие в своем составе четыре разных штамма гриппа. ВОЗ также призывает в приоритете прививать медработников, в том числе тех, кто обеспечивает длительный уход за пациентами, а также людей старшего возраста в силу более высокого риска тяжелого течения болезни.
Противогриппозную прививку российской вакциной можно получить бесплатно в государственных медучреждениях. 2021 год станет четвертым годом подряд, когда в России будет проблематично сделать прививку от гриппа иностранной вакциной. Однако, если в предыдущие годы иностранные прививки поставлялись ближе к концу кампании, то в этот раз на российском рынке их не ожидается вовсе.
Есть ли в России иностранные вакцины
Сейчас в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) есть информация о регистрационных удостоверениях для 18 трех- и четырехвалетных вакцин от гриппа. Почти 90% объема всех отечественных вакцин при этом обеспечивают только четыре производителя: «Форт», НПО «Микроген (обе входят в Национальную иммунобиологическую компанию), “Петровакс” и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС), следует из данных аналитической компании DSM Group.
Иностранных из 18 зарегистрированных лишь две: «Инфлювак» производства нидерландской компании Abbott и «Ваксигрипп» французской Sanofi Pasteur.
Но, по данным реестра Росздравнадзора на 12 сентября, в 2021 году в гражданский оборот не выпущено ни одной серии противогриппозных вакцин этих производителей.
Почему нет иностранных вакцин
Перебои с поставками иностранных вакцин в начале прививочной кампании в России наблюдаются систематически. В 2018 году «Ваксигрипп» появился только в конце сентября, поставок «Инфлювака» не было, в 2019 году также привиться от гриппа иностранным препаратом было невозможно. В сентябре 2020 года РБК сообщал, что вакцины останутся недоступны до середины октября.
Поставки трехвалентной вакцины «Ваксигрипп» производства Sanofi Pasteur с 2021 года в Россию прекращены, сообщил РБК директор по корпоративным связям Sanofi в Евразийском регионе Юрий Мочалин. Такое решение компания приняла в связи с планами полностью перевести производство противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную вакцину. Сейчас в России идет процедура госрегистрации этой вакцины, добавляет он, информация о сроках поставки будет предоставлена после завершения процедуры. «В связи с чем поставка этой вакцины в РФ в 2021 году не планируется», — заключил Мочалин.
Население России бесплатно обеспечивается исключительно отечественными вакцинами в соответствии с законодательством страны, говорится в ответе фармкомпании Abbott. «Компания будет вносить вклад в защиту населения от гриппа и продолжит поставлять антигены для производства вакцины российскому производителю», — пояснили там. Таким образом, готовой лекарственной формы в виде вакцины «Инфлювак» в Россию не поставляется.
Иностранные компании не видят перспектив поставок противогриппозных вакцин в Россию, так как на государственном уровне для национального календаря прививок в этом случае закупаются только российские вакцины, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Иностранные кампании не могут участвовать в тендерах из-за действующего правила «третий лишний», в соответствии с которым зарубежные производители не допускается до торгов, если на аукцион выходят хотя бы два производителя стран ЕАЭС.
РБК направил запросы в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой прокомментировать, появятся ли в обороте до конца года противогриппозные вакцины иностранного производства.
Есть ли у кого-то запасы иностранных вакцин
В опрошенных РБК клиниках сейчас предлагают только отечественные вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М», поставок иностранных в этом году не ожидают, аналогичные ответы дают представители аптечных сетей.
Иностранных вакцин «Инфлювак», «Ваксигрипп» и других в клиниках «Медси» в наличии нет, и, скорее всего, в период вакцинации они не появятся, сообщила РБК медицинский директор сети Татьяна Шаповаленко. В сети клиник «Мать и дитя» предлагают пока одну российскую вакцину «Совигрипп» и уточняют, что в конце сентября ожидается поступление другой противогриппозной вакцины, но также отечественного производства. В АО «Медицина» сейчас не проводят вакцинацию от гриппа, клиника также не располагает сведениями о поступлении в Россию импортных вакцин, рассказала директор медицинской службы сети Жанна Дорош.
В сети клиник «Будь здоров» (входит в группу компаний «Ингосстрах») сообщили, что иностранных вакцин для прививки от гриппа также нет. Директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов со ссылкой на поставщиков пояснил, что ни «Ваксигриппа», ни «Инфлювака» в этом году в клинике не будет. Сейчас в клинике можно привиться вакциной «Флю-М», она, по словам Парамонова, по своему составу соответствует «Ваксигриппу» и имеет необходимую дозу антигена. Еще одной качественной вакциной отечественного производства он называет трех- и четырехвалентный «Ультрикс».
Однако она практически недоступна для частных клиник, так как практически все партии закупаются государством. В городской поликлинике вероятность ее получить больше, чем в клинике.
В клинике «Европейский медицинский центр» не ответили на запрос РБК.
В розничном сегменте продажи иностранных «Ваксигриппа» и «Инфлювака» отличаются нестабильностью или падением. К примеру, в 2019 году аптеки продали французского «Ваксигриппа» в количестве 1 948 упаковок, в 2020 году — практически 4 тыс. ; за семь месяцев 2021 года было продано лишь 96 упаковок. Что касается «Инфлювака», то после 2019 года, когда в рознице продажи составляли 30 тыс. упаковок, в 2020 году они значительно упали — было продано всего 1 579 упаковок. За семь месяцев 2021 года продажи остановились на отметке в 48 упаковок.
В аптечной сети «Ригла» пояснили, что сейчас в продаже нет противогриппозных трехвалентных вакцин ни в сети, ни у дистрибьюторов, там допускают, что ими можно привиться в рамках ДМС. В сети 36,6 также сообщили, что «Ваксигриппа» и «Инфлювака» в продаже нет. В сетях «Неофарм» и «Магнит аптека» на момент выхода материала не смогли предоставить комментарии РБК.
Почему нет смысла ждать импортных вакцин
Опрошенные РБК врачи сходятся во мнении, что доступные сейчас российские вакцины от гриппа сделаны качественно, а приверженность иностранным не более чем предрассудок. Также они отмечают, что между прививками от коронавируса и гриппа целесообразно сделать перерыв минимум в 21 день.
По словам терапевта Андрея Кондрахина, это необходимо, чтобы не отягощать иммунитет дополнительным количеством антигенов, кроме того, выждав положенный период времени, вероятность получить максимальный эффект от двух вакцинаций — коронавируса и гриппа — возрастает. «Так можно проконтролировать иммунный ответ, исключить побочные явления. Это оправданная перестраховка», — сказал он РБК.
Сделать две прививки в короткий промежуток времени допустимо, если на то есть эпидемиологические показания, считает доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов, однако необходимость этого нужно рассчитывать отдельно от региона к региону. По его словам, вполне достаточно сделать прививку трехвалентной вакциной, которая содержит три штамма гриппа. «Ждать иностранных вакцин не стоит, российские противогриппозные сделаны на актуализированных штаммах и делаются качественно. А за время ожидания импортной можно просто заболеть», — резюмировал он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение о совмещении прививок от коронавируса и гриппа еще не принято. Соответствующий порядок министерство намеревалось объявить еще на прошлой неделе. В прошлом году на презентации вакцины «Спутник V» для журналистов директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что между введениями вакцин против гриппа и коронавируса стоит «сохранить промежуток от двух до трех недель».
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