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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван срок запуска цифрового рубля в России

Полноценный запуск цифрового рубля, который будет выпускать ЦБ в виде третьей формы денег, будет до 2030 года. Такой срок назван Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Источник: Reuters

Отмечается, что введение цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры, повысит конкуренцию и снизит стоимость различных услуг для граждан и бизнеса. Кроме того, правительство и Центробанк продолжат противодействовать использованию криптовалют, потому что они несут высокие риски и могут усложнить эффективное проведение макроэкономической политики.

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Тестировать цифровой рубль начнут в январе 2022 года. В группу вошли 12 банков. По результатам тестирования ЦБ собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой, поскольку будет эмитироваться централизованно ЦБ. Россия является одной из многих стран мира, разрабатывающих собственную цифровую валюту.

Ранее стало известно, что большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Категорически не согласны с таким форматом оплаты труда 41 процент опрошенных, согласились только 11, остальные затруднились дать точный ответ.

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