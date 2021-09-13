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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали Обь и Енисей главными источниками загрязнения Арктики

Российские специалисты впервые провели масштабное исследование загрязнения арктических морей.

Команда российских ученых в ходе большой арктической экспедиции оценила антропогенное загрязнение четырех морей: Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых.

По словам сотрудника Института океанологии РАН Алексея Орлова, до недавнего времени ученые не изучали основную акваторию Арктического бассейна (Северный Ледовитый океан) на предмет наличия морского мусора, а потому новая экспедиция решила восполнить этот пробел.

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С помощью траулерных мешков специалисты взяли 174 морские пробы. Как показало исследование, самым грязным оказалось Карское море, в юго-западной части которого различный мусор встречался в 36 процентах проб. В Чукотском море оказалось менее 4 процентов отходов, а самыми чистыми были признаны арктические моря — Лаптевых и Восточно-Сибирское, у которых нет крупных рек, больших населенных пунктов и рыбного промысла.

По словам специалистов, самым распространенным мусором оказались пластик и древесина. А основным загрязнителем они назвали реки Обь и Енисей, на которых стоят крупные города и которые несут в Арктику большое количество бытового мусора.

Другими факторами загрязнения морей специалисты назвали рыболовство, судоходство, прибрежный туризм, добычу нефти и газа и морскую разведку.

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