Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 сентябряПервый географический атлас России, открытие пенициллина, трагедия на Каширском шоссе и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12День знаний в России
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России начали бронировать растущие в лесу грибы (видео)

В соцсетях появилось забавное видео.

В середине сентября в социальных сетях распространился смешной ролик, снятый в лесу жителем одной из российских деревень. Мужчина показывает на камеру найденные грибы, над которыми на деревьях висят сообщения об их брони.

На белых листах формата А4 написана фраза: «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу». И, судя по кадрам, забронированных грибов в этом месте оказалось довольно много.

Автор ролика не уточнил, где произошла история, но сильно удивился такому необычному подходу.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Видео быстро стало вирусным в соцсетях и вызвало бурную реакцию пользователей. Одни оценили деловой подход к «тихой охоте», а другие решили, что объявления на деревьях расклеил сам автор ролика ради шутки.

Екатерина Гура

Читайте также
Назван срок запуска цифрового рубля в России
Путин допустил, что скоро уйдет на карантин из-за COVID-19
С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: кого ждет прибавка
Макгрегор устроил драку на церемонии вручения премий MTV (видео)
Путин дал ряд поручений после съезда «Единой России»
Чемпион US Open. Когда Медведев станет первой ракеткой мира
Здоровье
Чех принял текущую из носа спинномозговую жидкость за насморк Во время теста на ковид мужчине случайно проткнули кость, отделяющую носовую полость от полости черепа.
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 732
Просто выговорится .. не судите строго. 653
Забавные картинки 521
Забавные картинки 487
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь