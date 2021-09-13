14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России начали бронировать растущие в лесу грибы (видео)
В соцсетях появилось забавное видео.
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В середине сентября в социальных сетях распространился смешной ролик, снятый в лесу жителем одной из российских деревень. Мужчина показывает на камеру найденные грибы, над которыми на деревьях висят сообщения об их брони.
На белых листах формата А4 написана фраза: «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу». И, судя по кадрам, забронированных грибов в этом месте оказалось довольно много.
Автор ролика не уточнил, где произошла история, но сильно удивился такому необычному подходу.
Видео быстро стало вирусным в соцсетях и вызвало бурную реакцию пользователей. Одни оценили деловой подход к «тихой охоте», а другие решили, что объявления на деревьях расклеил сам автор ролика ради шутки.
Екатерина Гура