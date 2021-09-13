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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чили нашли уникальные останки древнего птерозавра

Это первый летающий динозавр, найденный в Южном полушарии.

Палеонтологи из Чилийского университета обнаружили первые в Южном полушарии останки «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.

Окаменелости древнего существа были найдены на территории современной пустыни Атакама в 2009 году, но на их изучение и опознание ученым потребовалось более десяти лет.

Проведя необходимые исследования, специалисты подтвердили, что доисторический хищник, который жил на Земле около 160 миллионов лет назад, принадлежит к рамфоринхинскому птерозавру, жившему на доисторическом суперконтиненте Гондвана, который позже сформировал сушу в Южном полушарии.

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У этого птерозавра был длинный хвост, длинная заостренная морда и размах крыльев до двух метров.

Ученые отмечают уникальность найденных окаменелостей, ведь это первый подобный динозавр, найденный в Южном полушарии. Они сообщают, что новая находка позволит лучше изучить этих доисторических крылатых существ и подробнее узнать об их ареале обитания, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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