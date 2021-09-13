В Чили нашли уникальные останки древнего птерозавра

Палеонтологи из Чилийского университета обнаружили первые в Южном полушарии останки «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.
Окаменелости древнего существа были найдены на территории современной пустыни Атакама в 2009 году, но на их изучение и опознание ученым потребовалось более десяти лет.
Проведя необходимые исследования, специалисты подтвердили, что доисторический хищник, который жил на Земле около 160 миллионов лет назад, принадлежит к рамфоринхинскому птерозавру, жившему на доисторическом суперконтиненте Гондвана, который позже сформировал сушу в Южном полушарии.
У этого птерозавра был длинный хвост, длинная заостренная морда и размах крыльев до двух метров.
Ученые отмечают уникальность найденных окаменелостей, ведь это первый подобный динозавр, найденный в Южном полушарии. Они сообщают, что новая находка позволит лучше изучить этих доисторических крылатых существ и подробнее узнать об их ареале обитания, пишет Phys.org.