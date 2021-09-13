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19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Белоруссии появился памятник картошке

Его создатели назвали корнеплод одной из святынь страны.

В белорусском агрогородке Дещенка в Минской области появился памятник картошке.

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Он представляет собой огромный камень, на вершине которого стоит корзина с «бульбой». На памятнике также есть надпись: «Три святыни у белоруса — хлеб, соль и картошка на скатерти». Там же сообщается, что корнеплод появился в стране в XVII веке.

Сообщается, что открытие скульптуры состоялось на ежегодном картофельном фестивале Potato Fest, который устраивается в Дещенке каждую осень.

Кстати, внешний вид памятника определяли местные жители путем голосования. Корзина с «бульбой» на каменном постаменте уверенно обошла своих конкурентов — картошку в соломенной шляпе и картошку с государственным флагом.

Екатерина Гура

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