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20:38 (мск), источник: Газета.Ру

Ростуризм анонсировал запуск нового этапа туристического кешбэка

Ростуризм намерен в текущем году запустить продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова, передает РИА «Новости».

Источник: AP 2021

«Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам — не раньше ноября-декабря, но это еще не точно», — сказала Догузова.

По ее словам, в настоящее время в ведомстве прорабатывают эту возможность.

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Догузова также заявила, что необходимость в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока отсутствует.

«Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима», — заключила она.

Ранее в РФ приостановилась продажа туров с кешбэком, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана.

До этого глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в 2021 году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Она уточнила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. С мая по сентябрь программа действовать не будет.

Антон Демидов

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