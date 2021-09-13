Ростуризм анонсировал запуск нового этапа туристического кешбэка

«Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам — не раньше ноября-декабря, но это еще не точно», — сказала Догузова.
По ее словам, в настоящее время в ведомстве прорабатывают эту возможность.
Догузова также заявила, что необходимость в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока отсутствует.
«Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима», — заключила она.
Ранее в РФ приостановилась продажа туров с кешбэком, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана.
До этого глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в 2021 году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Она уточнила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. С мая по сентябрь программа действовать не будет.