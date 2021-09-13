Российские ученые раскрыли загадку происхождения пыли на МКС

Так, ученые провели анализ состава пыли и на основе этой информации выявили основные источники происхождения субстанции. Оказалось, что источников у пыли может быть несколько. В частности, речь идет о частицах космических тел.
«Большая часть метеоритов — это хондриты [содержащие хондры — сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава]. Они составляют до 85% от общего числа метеоритов», — рассказала начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.
По ее словам, у них особый состав и соотношение элементов. Она также уточнила, что специалисты изучили количественное соотношение элементов на загрязненной ткани и сравнили их с тем, что характерно для хондритов. Так, ученые пришли к выводу, что магний, кремний, железо, уран и торий на ткани имеют космическое происхождение.
Вторым источником, по информации специалистов, является сам корпус станции. Тогда как третьим источником попадания чужеродных элементов на полотенце ученые назвали частицы, поднимающиеся с Земли, а именно вулканический пепел. В таком пепле содержатся металлы барий, цирконий, рений, стронций, рубидий и редкоземельные элементы.
«Пыль от разных источников находится в космосе и оседает на поверхности космических аппаратов точно так же, как на поверхностях на Земле», — заключила Зиньковская.
Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили проведенную работу и согласились со сделанными выводами.