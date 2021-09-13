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21:20 (мск), источник: Известия

Российские ученые раскрыли загадку происхождения пыли на МКС

Сотрудники подмосковной лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провели исследование, цель которого заключалась в определении опасности пыли, которая присутствует на Международной космической станции (МКС). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ОИЯИ.

Источник: Роскосмос

Так, ученые провели анализ состава пыли и на основе этой информации выявили основные источники происхождения субстанции. Оказалось, что источников у пыли может быть несколько. В частности, речь идет о частицах космических тел.

«Большая часть метеоритов — это хондриты [содержащие хондры — сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава]. Они составляют до 85% от общего числа метеоритов», — рассказала начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.

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По ее словам, у них особый состав и соотношение элементов. Она также уточнила, что специалисты изучили количественное соотношение элементов на загрязненной ткани и сравнили их с тем, что характерно для хондритов. Так, ученые пришли к выводу, что магний, кремний, железо, уран и торий на ткани имеют космическое происхождение.

Вторым источником, по информации специалистов, является сам корпус станции. Тогда как третьим источником попадания чужеродных элементов на полотенце ученые назвали частицы, поднимающиеся с Земли, а именно вулканический пепел. В таком пепле содержатся металлы барий, цирконий, рений, стронций, рубидий и редкоземельные элементы.

«Пыль от разных источников находится в космосе и оседает на поверхности космических аппаратов точно так же, как на поверхностях на Земле», — заключила Зиньковская.

Вместе с тем опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили проведенную работу и согласились со сделанными выводами.

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