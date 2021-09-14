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03:13 (мск), источник: Известия

Ссылку на порносайт обнаружили в школьном учебнике английского

Минпросвещения России пересмотрит экспертные заключения по учебнику английского языка Spotlight для шестого класса, где была опубликована ссылка на порносайт. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, могла произойти техническая ошибка. Учебник будет отозван, отмечает ТАСС. Как напомнили в Минпросвещения, оценка качества учебников — максимально прозрачная.

Как отмечается, переизданная несколько раз книга содержала ссылку и в прежних редакциях. Но в 2021 году ссылка стала вести на страницу с запрещенным контентом, объяснили в министерстве.

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«Случаи выявленных ошибок уже после включения в перечень за последние годы единичны, одна из них, возможно, допущена в учебнике по английскому языку. Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб», — уточнили в ведомстве. Детали проверки будут опубликованы позднее.

В Роскомнадзор поступило обращение с просьбой заблокировать в России попавший в учебник сайт, уточняет «Газета.ру». На странице размещены три порнографические фотографии, порнорассказ и видео с танцующей парой.

Как сообщалось в мае, в половине из проверенных Министерством просвещения программ по истории в российских образовательных учреждениях не полностью отражаются события Великой Отечественной войны.

Во время загрузки произошла ошибка.
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