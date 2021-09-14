Ссылку на порносайт обнаружили в школьном учебнике английского

По данным ведомства, могла произойти техническая ошибка. Учебник будет отозван, отмечает ТАСС. Как напомнили в Минпросвещения, оценка качества учебников — максимально прозрачная.
Как отмечается, переизданная несколько раз книга содержала ссылку и в прежних редакциях. Но в 2021 году ссылка стала вести на страницу с запрещенным контентом, объяснили в министерстве.
«Случаи выявленных ошибок уже после включения в перечень за последние годы единичны, одна из них, возможно, допущена в учебнике по английскому языку. Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб», — уточнили в ведомстве. Детали проверки будут опубликованы позднее.
В Роскомнадзор поступило обращение с просьбой заблокировать в России попавший в учебник сайт, уточняет «Газета.ру». На странице размещены три порнографические фотографии, порнорассказ и видео с танцующей парой.
Как сообщалось в мае, в половине из проверенных Министерством просвещения программ по истории в российских образовательных учреждениях не полностью отражаются события Великой Отечественной войны.