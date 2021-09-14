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09:23 (мск), источник: Forbes

Ученые заявили о вероятности миокардита и других побочных эффектов из-за ревакцинации

Ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам, в том числе миокардиту. Об этом заявила группа ученых в обзоре, опубликованном журналом The Lancet. По их данным, это касается и мРНК вакцин, и препаратов на основе аденовируса.

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Источник: AP 2021

Ранняя ревакцинация может привести к возникновению побочных эффектов, в том числе миокардита. К такому выводу пришла группа ученых, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Исследователи указали, что, если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, это может привести к побочным эффектам.

Среди них миокардит (поражение сердечной мышцы, был зафиксирован после мРНК вакцин — по такой технологии созданы препараты Pfizer и Moderna) или возникновение синдрома Гийена-Барре, который был связан с вакцинами от COVID-19, созданными на основе аденовируса (эту технологию использовали при создании российской вакцины «Спутник V» и препарата AstraZeneca).

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«Заявление о том, что вскоре [после первичной прививки] может потребоваться ревакцинация, если оно не будет обосновано надежными данными и анализом, может негативно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать представление о ценности первичной вакцинации», — считают ученые.

Ученые отмечают, что новая волна COVID-19, вызванная штаммом «дельта», усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства по всему миру задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения.

«Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 путем повышения иммунитета у вакцинированных людей и привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества», — указывают авторы материала, добавляя, что первичная вакцинация от коронавируса по-прежнему остается эффективной против тяжелого течения заболевания, в том числе и в отношении дельта-варианта.

Они отмечают, что даже если бы было доказано, что бустерные дозы вакцины способны снизить риск заболевания, вакцинация непривитых людей смогла бы спасти больше жизней, чем использование препаратов для ревакцинации.

Ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации, отмечают исследователи. Однако они подчеркивают, что если иммунитет не сформировался после первой прививки, то эффекта от бустера тоже может не возникнуть.

В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал мировых лидеров временно воздержаться от ревакцинации населения, объяснив это тем, что мораторий на третью дозу поможет бедным странам привить от коронавируса больше людей.

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Марина Дульнева

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