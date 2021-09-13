Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 сентябряПервый географический атлас России, открытие пенициллина, трагедия на Каширском шоссе и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12День знаний в России
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
22:32 (мск), источник: Ведомости

Глава ВОЗ снова призвал обеспечить равный доступ к вакцинам в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус охарактеризовал неравенство в распределении вакцин против коронавируса в мире «пятном на коллективной совести», передает ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По его словам, в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин, но почти 80% из них были использованы в странах с доходами выше средних. При этом он напомнил, что ранее призывал ввести мораторий на бустерную вакцинацию как минимум до конца года.

«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», — отметил глава ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 сентября, в мире выявлено почти 225 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — почти 41 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире (свыше 7 млн человек).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия разрешила регулярные полеты в Испанию и Словакию
«Единая Россия» может улучшить результаты в Москве по сравнению с выборами 2016 года
Назван срок запуска цифрового рубля в России
Цена на энергию в Европе достигла рекорда из-за отсутствия ветра
С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: кого ждет прибавка
Следователи задержали дезинфектора по делу об отравлении арбузом
Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении
Российские ученые раскрыли загадку происхождения пыли на МКС
Макгрегор устроил драку на церемонии вручения премий MTV (видео)
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
40-летние женщины в СССР и сегодня: видите разницу
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Как очистить строку состояния смартфона с помощью секретной настройки Простой способ избавиться от лишних значков в вашем статус-баре
Кино
Упавший с крыши актер «Папиных дочек» рассказал о восстановлении Михаил Казаков встал на ноги на два года раньше, чем обещали врачи
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь