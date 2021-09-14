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10:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Парижская Триумфальная арка в белом. Мечту художника Христо осуществили после смерти

Одну из главных достопримечательностей Парижа Триумфальную, арку начали заворачивать в гигантские полосы белой полиэтиленовой материи. Этот арт-проект организовали родственники болгарского художника-концептуалиста Христо, который мечтал о нем еще с середины 1960-х годов, но так и не смог осуществить при жизни.

Источник: GETTY IMAGES

В течение следующих дней 50-метровый монумент будет полностью завернут в материю общей площадью 25 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта составляет около 14 млн евро.

Работы на Триумфальной арке начались в воскресенье, и на улицах Парижа за ними наблюдало большое число людей. Впрочем чтобы посмотреть на инсталляцию, в Париж ехать не обязательно: на канале проекта в YouTube ведется круглосуточная трансляция с камеры, установленной на одном из соседних зданий.

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Художник Христо Явашев, или просто Христо, был известен монументальными проектами, в ходе которых он заворачивал в белое известные здания по всему миру, в том числе берлинский Рейхстаг, фрагмент побережья в Австралии и даже часть каньона в американском штате Колорадо.

В 1985 году Христо завернул в белое старейший парижский мост Пон-Нёф | Источник: GETTY IMAGES

Он работал в тесном сотрудничестве со своей супругой Жанной-Клод де Гийебон.

Источник: REUTERS

В 1960-х Христо жил неподалеку от Триумфальной арки и с тех пор всегда намеревался завернуть в белое и этот монумент. Но осуществить эту амбициозную задачу удалось только примерно через год после смерти художника в мае 2020 года.

Сооружение инсталляции закончат в конце этой недели | Источник: EPA

Проект возглавил племянник Христо Владимир Явашев, который объединил для этого усилия с парижским центром Помпиду. «Сегодня мы видим один из самых зрелищных моментов этой инсталляции, — сказал Явашев. — Завернутая Триумфальная арка начинает обретать форму и образ, который был мечтой всей жизни Христо и Жанны-Клод».

Источник: REUTERS

Ожидается, что работы по установке инсталляции завершатся в воскресенье, Триумфальная арка останется завернутой в белое до 3 октября. Все это время она будет открыта для туристов.

Источник: GETTY IMAGES

Одна из самых известных достопримечательностей Парижа была построена на Елисейских полях в XIX веке Наполеоном в ознаменование его побед и памяти французских солдат, погибших на поле боя.

Христо Явашев родился в 1935 году в болгарском Габрово. В 1950-х он нелегально эмигрировал в Австрию, также жил в Швейцарии, а затем переехал во Францию, где познакомился со своей супругой Жанной-Клод де Гийебон.

Христо и Жанна-Клод де Гийебон (фото 2006 года) | Источник: EPA

В 2009 году Жанна-Клод скончалась, а сам художник умер в Нью-Йорке в мае 2020 года, ему было 84 года.

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