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03:21 (мск), источник: Известия

Европейские вирусологи не исключают новых вспышек COVID-19

Наступающий осенне-зимний сезон может привести к возникновению новых вспышек коронавируса в Европе. Об этом «Известиям» заявил директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.

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Источник: Reuters

«На прошлой неделе общая эпидемиологическая ситуация в ЕС характеризовалась снижающимся уровнем заболеваемости и медленно растущим уровнем смертности, который вскоре может стабилизироваться», — отметил вирусолог, добавив, что холодный сезон и начало учебного года могут привести к новой волне COVID-19.

По его словам, только вакцинация сможет значительно ослабить нагрузку на систему здравоохранения и существенно снизить уровень смертности.

«Вакцины — наше самое мощное оружие для предотвращения распространения вируса и защиты населения от самых тяжелых последствий инфекции. Без вакцинации, учитывая появление более заразных штаммов, мы оказались бы в критической ситуации, даже хуже, чем год назад», — заявил «Известиям» Джованни Мага.

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна в беседе с «Известиями» также не исключил возможность возникновения новых вспышек COVID-19 в Европе. Однако, по его словам, очередные ужесточения и локдауны в регионе маловероятны.

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