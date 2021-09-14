В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

В послании подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов после каждого этапа введения прививки против коронавируса не предусмотрено Трудовым кодексом.
«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — сказано в документе.
Автор инициативы подчеркнул, что работодатели часто отказываются предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отгулы из-за плохого самочувствия после прививки. Это, по его словам, приводит к тому, что работники решают вовсе не вакцинироваться.
«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — пишет Петунин.
Он также предложил распространить данную практику на все прививки в условиях пандемии.
10 сентября вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала о том, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 46,5 млн человек.
Неделей ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период. В тот же день глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели заболеваемости всё еще остаются достаточно высокими.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».