Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 сентябряКатастрофа Boeing 737 в Перми, покушение на Петра Столыпина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
11Самые крупные наводнения в истории России
08:27 (мск), источник: Известия

В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, сообщает 14 сентября «РИА Новости». Свое обращение он направил министру труда Антону Котякову, а также председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

В послании подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов после каждого этапа введения прививки против коронавируса не предусмотрено Трудовым кодексом.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — сказано в документе.

Автор инициативы подчеркнул, что работодатели часто отказываются предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отгулы из-за плохого самочувствия после прививки. Это, по его словам, приводит к тому, что работники решают вовсе не вакцинироваться.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — пишет Петунин.

Он также предложил распространить данную практику на все прививки в условиях пандемии.

10 сентября вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала о том, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 46,5 млн человек.

Неделей ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период. В тот же день глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели заболеваемости всё еще остаются достаточно высокими.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вооруженным глазом: самые невероятные фото микромира
Химия и смерть: отравление на Совхозной улице могло быть не случайным
В фильтрах системы на АЭС «Фукусима-1» обнаружили повреждения
Мошенники начали использовать номера россиян путем подмены
МВД задержало сбежавшего убийцу «колбасного короля» в Москве
Ученый: российским регионам грозит катастрофический дефицит воды
В Японии на берег выбросило огромного мертвого кашалота
Цена на электричество в Европе достигла рекорда из-за ветра
Горячие темы на Авто
30 лет... 290
Нуу на конец "намбо ту". Или "южный поток 3,14" 186
Штраф за парковку на "газоне". 169
Как хорошо, что я обхожу "Магнит" стороной... 135
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
Дизайнеры оформили просторную квартиру для большой семьи
В гостях: как выглядит квартира Александра Рогова
Дом в машине площадью 4 кв. м: что внутри
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь