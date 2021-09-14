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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев

В краснодарском госпитале сегодня, 14 сентября, в возрасте 75 лет умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России, генерал Виктор Казанцев. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Южного военного округа.

Источник: РИА "Новости"

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что господин Казанцев умер в Краснодаре в 7:00 мск.

Соболезнования родственникам господина Казанцева выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нем», — приводится выдержка из телеграммы губернатора на сайте администрации Краснодарского края.

Под руководством Виктора Казанцева в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана были ликвидированы банды боевиков, а в 1999—2000 годах он руководил освобождением от бандформирований территории Чечни. Кроме того, с 2000 по 2004 год господин Казанцев был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.

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