Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Казанцев

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что господин Казанцев умер в Краснодаре в 7:00 мск.
Соболезнования родственникам господина Казанцева выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нем», — приводится выдержка из телеграммы губернатора на сайте администрации Краснодарского края.
Под руководством Виктора Казанцева в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана были ликвидированы банды боевиков, а в 1999—2000 годах он руководил освобождением от бандформирований территории Чечни. Кроме того, с 2000 по 2004 год господин Казанцев был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.