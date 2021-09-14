Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
12:39 (мск), источник: Газета.Ру

Две трети россиян в 2021 году испытали выгорание

Две трети россиян в этом году столкнулись с эмоциональным выгоранием, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Источник: AP 2021

«Лучшим способом борьбы с выгоранием респонденты назвали общение с близкими и друзьями (48%)», — говорится в исследовании.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Чаще всего с подобным сталкивались те, кто так или иначе подолгу задерживается на работе, а также те, кто «не считает себя счастливым человеком». Не коснулась проблема эмоционального выгорания каждого пятого (20%) респондента, а еще 16% опрошенных затруднились ответить.

Одним из самых популярных способов борьбы с подобной проблемой стало проведение времени с друзьями и родственниками (48%). Еще 33% заявили, что заедают выгорание сладким, а 25% запивают успокоительными препаратами. Еще 22% россиян помогает взаимодействие с животными, а 19% — употребление алкоголя. К врачам в таких ситуациях общаются 5%.

Опрос проводился среди 2 500 россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тыс. и более во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Ранее сообщалось, что симптомы профессионального выгорания наблюдаются у более 75% учителей. При этом острая фаза выгорания выявлена у 38% респондентов, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин самоизолировался из-за больных COVID-19 в его окружении
Врач оценил опасность болезни внука Пугачевой
Путин переходит на режим самоизоляции
Мария Ласицкене объяснила отказ от встречи с Владимиром Путиным
Новую Зеландию потребовали переименовать в Аотеароа
Суперкомпьютер создал самую детальную модель Вселенной
Выбраны лучшие фотографии года, сделанные с дрона
Число смертей от COVID в России за сутки выросло почти на 10%
Hi-Tech
Ваш айфон нужно срочно обновить до iOS 14.8. И вот почему Apple выпустила экстренное обновление
Горячие темы на Авто
30 лет... 290
Нуу на конец "намбо ту". Или "южный поток 3,14" 186
Штраф за парковку на "газоне". 169
Как хорошо, что я обхожу "Магнит" стороной... 136
Кино
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок Телеведущая опубликовала в соцсетях фото из медучреждения
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Мы живем в стране матерей-одиночек: как выжить и воспитать детей Рассказывает психолог и многодетная мама Вера Якупова
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь