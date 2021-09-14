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11:59 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

К британке вызвали службу опеки за то, что она не кормит «ребенка». Им оказался котик

Небольшое недоразумение.

В Великобритании к местной жительнице по имени Кейли на днях пришла сотрудница службы по защите детей и сообщила, что на нее поступила жалоба: «Нам позвонили и сказали, что вы жестоко обращаетесь со своим сыном Джорджем. Соседи слышат, как вы говорите ему “тебе больше нельзя есть!, “я тебя уже кормила!”. А иногда вы кричите “иди отсюда, тебе хватит!””.

По словам Кейли, она еле смогла сдержать смех, пока выслушивала речь чиновницы, — а затем просто предложила ей познакомиться с Джорджем. Чиновница согласилась, тогда британка поднялась на второй этаж дома и спустилась вниз уже с котом на руках. Это и был тот самый Джордж.

Сначала сотрудница опеки подумала, что ее разыгрывают, однако вскоре стало понятно, что произошло недоразумение. «Джордж — на самом деле кот, очень прожорливый кот! Я его кормлю три раза в день всем, чем нужно, и пресекаю воровство и перекусы», — объяснила Кейли.

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