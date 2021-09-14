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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мир с высоты: объявлены победители фотоконкурса Drone Photo Awards

В число победителей попал и фотограф из России.

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Жюри международного фотоконкурса Drone Photo Awards объявило победителей этого года. Лучшим снимком, снятым с помощью беспилотника, стало изображение тысячи диких гусей, летящих над заснеженной Норвегией. Фото было сделано норвежским фотографом Терье Колаасом.

Кроме главного приза, жюри также выбрало победителей по отдельным номинациям. Так, в категории «Город» победил российский фотограф Сергей Полетаев за фотографию подмосковного монастыря с огромной электростанцией.

Сообщается, что в этом году на конкурс поступило более 10 тысяч заявок из 102 стран мира. Снимки победителей и финалистов представят на выставке, которая будет проходить в итальянском городе Сиена с 23 октября по 5 декабря.

Екатерина Гура

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