12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мир с высоты: объявлены победители фотоконкурса Drone Photo Awards
В число победителей попал и фотограф из России.
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Жюри международного фотоконкурса Drone Photo Awards объявило победителей этого года. Лучшим снимком, снятым с помощью беспилотника, стало изображение тысячи диких гусей, летящих над заснеженной Норвегией. Фото было сделано норвежским фотографом Терье Колаасом.
Кроме главного приза, жюри также выбрало победителей по отдельным номинациям. Так, в категории «Город» победил российский фотограф Сергей Полетаев за фотографию подмосковного монастыря с огромной электростанцией.
Сообщается, что в этом году на конкурс поступило более 10 тысяч заявок из 102 стран мира. Снимки победителей и финалистов представят на выставке, которая будет проходить в итальянском городе Сиена с 23 октября по 5 декабря.
Екатерина Гура