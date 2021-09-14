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12:50 (мск), источник: Ведомости

Песков сообщил об отрицательном тесте Путина на коронавирус

Президент России Владимир Путин получил отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию.

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Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, да. Президент абсолютно здоров», — ответил Песков на вопрос, получил ли Путин негативный тест на коронавирус.

По его словам, президент перешел на самоизоляцию из-за нескольких случаев COVID-19 в его окружении. Кто именно заболел и были ли эти люди привиты от коронавируса, Песков не уточнил. «Медики делают свою работу. Это нормальная — когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Вакцина гарантированно защищает от тяжелых случаев заболевания», — пояснил он.

Песков заверил, что изоляция не влияет непосредственно на работу президента, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. 14 апреля президент сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител.

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