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14:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

И камни не вечны: в столбах Стоунхенджа появились дыры, им нужен ремонт

Трещины и отверстия в вертикальных глыбах, из которых состоит знаменитый английский мегалит Стоунхендж, заделают впервые за 60 с лишним лет.

Камни, из которых состоит Стоунхендж, изрядно пострадали от эрозии. | Источник: BBC News Русская служба

Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также скрепляющий их современный раствор подверглись эрозии.

В ознаменование начала работ фонд «Английское наследие» пригласил человека, в 1958 году положившего на память монету под один из столбов, чтобы он проделал это снова.

Реставраторы планируют закончить свой труд за две недели.

Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом.

«Стоунхендж уникален среди подобных сооружений по качеству составляющих его дольменов и скрепляющих их соединений. Но 4,5 тысячи лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные мероприятия, чтобы сохранить этот выдающийся памятник», — заявила старший куратор Стоунхенджа Хезер Себир.

Начались реставрационные работы на стыках | Источник: BBC News Русская служба

«Связь поколений»

Когда Ричард Вудман-Бейли положил монету в раствор у основания одного из столбов, ему было восемь лет. Теперь ему 71, и он проделает это снова.

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На сей раз это будут не полпенса, а специальная серебряная монета достоинством в два фунта, датированная 2021 годом, которую Королевский монетный двор отчеканил по просьбе «Английского наследия». На ее лицевой стороне изображены воин с копьем и лев. Этот символ Британии впервые появился на монетах около двух тысяч лет назад.

«Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету. Похожие монеты несколько столетий имели при себе люди, направлявшиеся в Стоунхендж. Нумизматика связывает поколения», — заявила директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Ровесник пирамид

Стоунхендж — один из древнейших памятников мировой цивилизации.

По данным радиоуглеродного анализа, каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено примерно в одно время с пирамидой Хеопса.
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Оно представляет из себя круг из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 метров.

В отличие от египетских пирамид, о предназначении Стоунхенджа и о создавшей его цивилизации ничего не известно. Кельтские друиды, с которыми две с лишним тысячи лет назад общался Юлий Цезарь, знали об этом не больше нашего. Часть исследователей считает Стоунхендж храмом Солнца.

В окрестностях древнего памятника Стоунхенджа нет каменоломен. По последним данным, гигантские каменные монолиты могли быть доставлены из Уэльса на расстояние около 240 км. Ученые гадают, как далекие предки сделали это при тогдашних примитивных технологиях.

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