Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 сентябряКатастрофа Boeing 737 в Перми, покушение на Петра Столыпина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети помогли узнать секрет успеха Ван Гога

В биографиях творческих людей бывают пиковые периоды, когда они создают свои лучшие произведения. Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе подключили искусственный интеллект, чтобы понять, когда и почему наступают такие «всплески» творчества, в результате которых появляются настоящие шедевры.

Программы искусственного интеллекта проанализировали 800 тысяч изображений из музеев и галерей, сопоставив их с биографиями 2128 художников. Они также изучили 79 тысяч фильмов из базы данных IMDB и биографии создавших их 4347 режиссеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнение к этому команда проанализировала биографии, а также статистику публикаций и цитирования более 20 тысяч ученых. Результаты этой работы опубликованы в Nature Communications.

Читайте также
Эрмитаж продал NFT-копию картины Леонардо да Винчи за 150 тысяч долларов

Они определили самые продуктивные периоды в биографии каждого художника, режиссера и ученого. Например, для Винсента Ван Гога это был период с 1888 по 1890 год. В это время художник оставил прежнюю, довольно «мрачную» манеру в живописи и рисунках. Он начал писать яркие картины в совершенно новой технике и создал свои главные шедевры — «Подсолнухи», «Звездную ночь» и «Спальню в Арле».

Ученые выяснили, что шансы «всплеска» в биографии творческого человека резко увеличиваются тогда, когда появляется мощная поведенческая комбинация. Сперва художник, режиссер или ученый проводит «разведку» — ищет новые, неожиданные методы, техники, решения. Затем он начинает их эксплуатировать — активно воплощать в жизнь.

Если человек только изучает что-то новое, но не использует активно на практике, шансы «всплеска» невелики. Малы они и тогда, когда творческий человек активно практикует, но не находится в активном поиске.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о творчестве

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими
Президент МОК одобрил идею проведения Олимпиады на Украине
Умер генерал армии Виктор Казанцев
Мария Ласицкене объяснила отказ от встречи с Владимиром Путиным
Две трети россиян в 2021 году испытали выгорание
Выбраны лучшие фотографии года, сделанные с дрона
Мошенники начали использовать номера россиян путем подмены
Кино
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок Телеведущая опубликовала в соцсетях фото из медучреждения
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Мы живем в стране матерей-одиночек: как выжить и воспитать детей Рассказывает психолог и многодетная мама Вера Якупова
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь