Нейросети помогли узнать секрет успеха Ван Гога

Программы искусственного интеллекта проанализировали 800 тысяч изображений из музеев и галерей, сопоставив их с биографиями 2128 художников. Они также изучили 79 тысяч фильмов из базы данных IMDB и биографии создавших их 4347 режиссеров.
В дополнение к этому команда проанализировала биографии, а также статистику публикаций и цитирования более 20 тысяч ученых. Результаты этой работы опубликованы в Nature Communications.
Они определили самые продуктивные периоды в биографии каждого художника, режиссера и ученого. Например, для Винсента Ван Гога это был период с 1888 по 1890 год. В это время художник оставил прежнюю, довольно «мрачную» манеру в живописи и рисунках. Он начал писать яркие картины в совершенно новой технике и создал свои главные шедевры — «Подсолнухи», «Звездную ночь» и «Спальню в Арле».
Ученые выяснили, что шансы «всплеска» в биографии творческого человека резко увеличиваются тогда, когда появляется мощная поведенческая комбинация. Сперва художник, режиссер или ученый проводит «разведку» — ищет новые, неожиданные методы, техники, решения. Затем он начинает их эксплуатировать — активно воплощать в жизнь.
Если человек только изучает что-то новое, но не использует активно на практике, шансы «всплеска» невелики. Малы они и тогда, когда творческий человек активно практикует, но не находится в активном поиске.
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