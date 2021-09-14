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15:38 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/ — Президент сравнил свои контакты с заразившимся ковидом с «естественным экспериментом», который покажет работу на практике «Спутника V».

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Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.

«Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», — сказал президент в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия», говоря о причинах, которые вынудили его уйти на самоизоляцию.

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Путин сравнил свои контакты с заразившимся ковидом с «естественным экспериментом», который покажет работу на практике «Спутника V».

Президент сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался».

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», — сказал он.

Он уточнил, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», — добавил Путин.

По словам президента, этот сотрудник через три дня после ревакцинации заболел. «Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.

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