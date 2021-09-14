Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.
«Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», — сказал президент в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия», говоря о причинах, которые вынудили его уйти на самоизоляцию.
Путин сравнил свои контакты с заразившимся ковидом с «естественным экспериментом», который покажет работу на практике «Спутника V».
Президент сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался».
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», — сказал он.
Он уточнил, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», — добавил Путин.
По словам президента, этот сотрудник через три дня после ревакцинации заболел. «Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — сказал глава государства.
Он также напомнил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.