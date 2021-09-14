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16:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект

Ученые Института биологии домашних животных в Думмерсдорфе доказали, что коров можно обучить пользоваться отведенным для них туалетом. Это будет серьезным вкладом в борьбу с глобальным потеплением, считают авторы эксперимента.

Источник: FBN

Когда коровы оправляются где попало, содержащийся в их моче аммоний вступает в реакцию с грунтом и образует газообразную закись азота, обладающую парниковым действием.

Около 10% всех газов, попадающих в атмосферу благодаря деятельности человека и способствующих глобальному потеплению, приходятся на долю разводимого на фермах скота.

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В эксперименте участвовали 16 коров, для которых на принадлежащей институту опытной ферме оборудовали туалет, названный MooLoo, из которого моча отправлялась не переработку (loo по-английски — уборная).

Коров по очереди приводили в туалет и давали лакомство, если они помочатся, а потом следили за их дальнейшим поведением.

Если буренка отправлялась по нужде в туалет, она снова получала лакомство, а если делала это в другом месте, ее в течение трех секунд обливали водой. На последней стадии опыта расстояние от загона до туалета было увеличено.

После десятидневных тренировок 11 из 16 коров стали в 75% случаев ходить в туалет самостоятельно, оказавшись более смышлеными, чем человеческие младенцы.

«Они осваивались очень быстро, после 15−20 мочеиспусканий», — говорит участвовавший в исследовании новозеландский биолог Линдсей Мэтьюз из Оклендского университета.

По оценке ученых, массовое внедрение таких туалетов поможет собирать до 80% коровьей мочи и снизить поступление аммиака в атмосферу на 56%, не говоря уж о том, что будут лучше чувствовать себя в чистых стойлах.

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