17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили у белок человеческие черты характера
Социальные навыки дают животным больше преимуществ.
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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе опубликовали результаты трехлетнего исследования социального поведения белок. Они обнаружили, что маленькие зверьки обладают человеческими чертами характера и отдельными личностными качествами.
Исследователи взяли серию тестов для людей на определение различных характеристик личности, которые они адаптировали под животных. Так, ученые проверяли отношение белок к новому окружению: они помещали грызунов в закрытую коробку с сетками и отверстиями и следили, что те будут делать. Белкам также показывали их собственное отражение в зеркале и отмечали их поведение при приближении человека.
Причем это не зависит от конкретных задач или ситуаций, а является чертой характера и выражается в общем поведении.
Ученые отмечают, что в целом поведение белок очень похоже на поведение людей — более активные, смелые и общительные личности имеют больше ресурсов, расширенный ареал обитания и другие различные преимущества по сравнению с более скромными и необщительными собратьями.
Специалисты говорят, что само понятие личности животного еще слишком ново для науки, а вопрос экологических последствий в виду разных индивидуальных черт характера практически никогда не рассматривался.
Данные нового исследования важны для прогнозирования поведения животных при изменении или уничтожении среды обитания в результате деятельности человека.
Екатерина Гура