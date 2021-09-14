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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили у белок человеческие черты характера

Социальные навыки дают животным больше преимуществ.

Источник: CC0/Sophkins

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе опубликовали результаты трехлетнего исследования социального поведения белок. Они обнаружили, что маленькие зверьки обладают человеческими чертами характера и отдельными личностными качествами.

Исследователи взяли серию тестов для людей на определение различных характеристик личности, которые они адаптировали под животных. Так, ученые проверяли отношение белок к новому окружению: они помещали грызунов в закрытую коробку с сетками и отверстиями и следили, что те будут делать. Белкам также показывали их собственное отражение в зеркале и отмечали их поведение при приближении человека.

Исследование показало, что у белок больше всего выражены такие черты, как агрессивность, смелость, активность и социальность.
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Причем это не зависит от конкретных задач или ситуаций, а является чертой характера и выражается в общем поведении.

Ученые отмечают, что в целом поведение белок очень похоже на поведение людей — более активные, смелые и общительные личности имеют больше ресурсов, расширенный ареал обитания и другие различные преимущества по сравнению с более скромными и необщительными собратьями.

Специалисты говорят, что само понятие личности животного еще слишком ново для науки, а вопрос экологических последствий в виду разных индивидуальных черт характера практически никогда не рассматривался.

Данные нового исследования важны для прогнозирования поведения животных при изменении или уничтожении среды обитания в результате деятельности человека.

Екатерина Гура

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