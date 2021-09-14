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18:01 (мск), источник: Известия

Ученые выявили связь тяжелой формы COVID-19 с количеством аутоантител

Ученые из нескольких университетов и медицинских учреждений США и Германии определили, что пациенты с COVID-19, нуждающиеся в госпитализации, имеют значительно более высокий уровень аутоантител, чем те граждане, которые переносят заболевание в легкой форме. Соответствующая работа опубликована в журнале Nature Communications во вторник, 14 сентября.

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Источник: Reuters

Специалисты провели исследование, проанализировав уровень аутоантител (антитела, направленные на собственные ткани или вещества) в образцах крови. Пробы были взяты в марте и апреле 2020 года у 147 пациентов с COVID-19, которые находились в больницах Стэнфордской школы медицины, а также в отделениях медицинского консорциума Kaiser Permanente в Калифорнии.

Исследователи выявили повышенный уровень присутствия в организме аутоантител у более чем 60% пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19.

При этом среди граждан из группы тех, кто переносил заболевание в легкой форме, только у 15% наблюдались данные антитела.

Руководитель исследования профессор иммунологии и ревматологии Поль Утц подчеркнул, что в течение недели после госпитализации около 20% пациентов выработали новые антитела к собственным тканям. При этом эти антитела не наблюдались у граждан до того, как они попали в больницу.

Ученые предположили, что подобная выработка аутоантител может быть результатом перегрузки иммунной системы, вызванной стойкой инфекцией или же запоздалым иммунным ответом на пропущенный на начальных этапах вирус.

Авторы работы отметили, что полученные ими данные могут стать мощным стимулом к вакцинации. По их словам, препараты от COVID-19 вызывают меньше воспалений, чем настоящая инфекция.

Ранее, 1 сентября, издание The New York Times опубликовало статью американских ученых, в которой говорилось о том, что органы переболевших коронавирусом пациентов могут «постареть» на десятилетия. По их словам, у 4757 выживших после коронавируса произошла 30% потеря функции почек в течение одного года.

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