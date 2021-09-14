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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США собаки покатались на серфе ради благотворительности (фото)

Таким образом они собрали деньги местному приюту для животных.

В середине сентября в пляжном городке Дель Мар в Калифорнии состоялся 16-й ежегодный Surf Dog Surf-A-Thon — чемпионат по серфингу среди собак и их владельцев.

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В этом году в соревнованиях приняли участие почти 50 четырехлапых участников. Все собаки сопровождались своими владельцами и были нарядно одеты. Судьи оценивали катание по нескольким критериям, среди которых были креативность, энтузиазм, уверенность на доске, продолжительность заплыва, творческие способности и техника плавания. Кроме того, в ходе чемпионата также прошел конкурс на лучший костюм.

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Чемпионат по собачьему серфингу был не просто развлечением — в ходе мероприятия была собрана крупная сумма денег для Центра животных Хелен Вудворд на содержание и поддержку спасенных собак, которые живут в приюте.

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