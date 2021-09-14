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21:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Союз» с британскими спутниками стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция пуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Старт состоялся в 21:07 по московскому времени. В 21:16 по московскому времени на суборбитальной траектории «Фрегат» отделился от третьей ступени «Союза» и вывел спутники на орбиту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает РИА Новости, это 15-й старт российских космических ракет в 2021-м. Всего в этом году запланировано 29 пусков, сообщал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроке эксплуатации российской модернизированной ракеты «Союз-2». По словам главы госкорпорации, ракета-носитель будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета.

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