Эксперты оценили данные The Lancet об осложнениях после ревакцинации

Пока недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить о том, что ревакцинация от коронавируса может вызывать сбой в иммунной системе организма и такие заболевания, как синдром Гийена-Барре (когда иммунная система человека поражает собственные периферические нервы), считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Такое мнение она высказала в разговоре с РБК, комментируя публикацию в журнале The Lancet о том, что повторная вакцинация в определенных случаях может привести к миокардиту или синдрому Гийена-Барре.
По ее мнению, пока не стоит принимать подобные публикации всерьез, так как неясно, как иммунная система действует при COVID-19.
«Не считаю, что такого рода информация появилась в рамках доказательной медицины. Данные сведения нуждаются в проверке. Есть мнение о том, что ревакцинация полезна, есть мнение о том, что вакцина действует около года и отсутствие антител ни о чем не говорит — важна клеточная память, формирование обученных B-лимфоцитов, которые в любой момент сформируют нужные антитела. Пока недостаточно данных о том, как в целом ведет себя иммунная система при ковиде. Вряд ли к публикациям о том, что ревакцинация вызывает сбои в иммунной системе, равно как и к аналогичным, стоит относиться серьезно», — сказала Попович.
Она не исключает, что статья в The Lancet «может быть даже в каком-то смысле заказной». Попович напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает неправильным проводить ревакцинацию, пока население всех стран не получит хотя бы по одной дозе вакцины.
Кому-то вакцины может не хватить, а вирус тем временем мутирует, поэтому ВОЗ считает оптимальным направлять ресурсы на первую вакцинацию. В рамках этой кампании могут происходить такого рода публикации. Наличие среди авторов статьи представителей ВОЗ также может это подтверждать.
Лариса Попович директор Институт экономики здравоохранения НИУ ВШЭ
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также считает, что проблему необходимо тщательно изучить.
«Что касается связи между ревакцинацией и появлением миокардита, как и других заболеваний, она потенциально может быть, равно как может и не быть. Пока нужно тщательно изучать вопрос. Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию. Преждевременно волноваться, бить в колокола не стоит — нужно изучать», — полагает Малышев.
РБК направил запрос в Роспотребнадзор.
Ученые в статье The Lancet, в том числе главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пришли к выводу, что если использовать бустерные дозы вакцины против коронавируса слишком рано или слишком часто, то это может привести к таким заболеваниям, как миокардит и синдром Гийена-Барре. В первом случае речь идет о мРНК-вакцинах, то есть препаратах от компаний Pfizer и Moderna, во втором — о вакцинах на основе аденовируса («Спутник V» и препарат от AstraZeneca).
В августе генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на повторную прививку из-за нехватки вакцин от COVID-19 в бедных странах.