01:01 (мск), источник: Известия
Пришел, увидел, приступил: где легче всего найти работу
И в каких регионах жители чаще испытывают сложности с трудоустройством.
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Относительно просто в России можно устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Специалисты отмечают трудности с поиском работы в области искусства, массмедиа и в сфере добычи сырья, также нелегко найти место топ-менеджерам и юристам.
Отсутствие проблем с поиском работы в ряде сфер показывает, что они лучше других восстановились после пандемии, считают специалисты.
Опрос проводился с 18 июня по 26 августа среди 20 263 российских соискателей (есть в распоряжении «Известий»). Оказалось, что легче других найти работу могут представители сферы продаж и консультирования, а также рабочий персонал. Нет больших проблем и с трудоустройством в спортивные клубы, салоны красоты, фармацевтические компании, гостиницы и рестораны. При этом сложности с поиском работы отмечают представители сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы, а также занятые в сырьевом секторе.
Мнение соискателей о легкости поиска работы обосновано данными по уровню конкуренции и числом отрытых вакансий в тех или иных профобластях и коррелирует с реальной ситуацией на рынке труда в России, сообщила «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
— Перечисленные профобласти, по мнению представителей которых легче всего найти работу, отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место: в августе 2021-го, по нашим данным, в продажах на одну открытую вакансию приходилось 1,6 соискателя, в консультировании — 0,6, в спортивной индустрии и сфере красоты — 3, в медицине и фармацевтике — 1,6. Притом что нормальная ситуация на рынке труда — конкуренция на уровне 5−6 человек на место, — пояснила она.
Соответственно, по ее словам, сложности с поиском работы могут испытать представители профессий, в которых самый высокий конкурс на место: в искусстве и массмедиа он сейчас находится на уровне 6,5 человека на место, в высшем менеджменте — 7,7, среди юристов — 5,7.
Что же касается территориальных особенностей, то, согласно данным исследования, поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают соискатели из Москвы и Московской области, а также Дальнего Востока. Проще всего с этим на Урале и в Приволжье.
Если говорить о деньгах, то 36% опрошенных готовы умерить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или для гарантированного трудоустройства на новое место. Это самый низкий показатель начиная со II квартала 2020 года, когда ровно половина была готова к снижению оплаты их труда.
Начинающие специалисты стали наиболее гибкой категорией соискателей по формированию своих зарплатных ожиданий. Реже всего на такую меру согласны пойти представители сферы инсталляции и сервиса, спортивной области и индустрии красоты.
Эти показатели говорят о том, что часть сфер смогла достаточно хорошо восстановиться после пандемии, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Он пояснил: после возможных сокращений компании готовы вновь нанимать сотрудников. Председатель правительства Михаил Мишустин, выступая неделю назад на Московском финансовом форуме, сообщил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, в июне российская экономика уже смогла восстановиться. Однако, по мнению депутата, часть рынка всё еще продолжает адаптироваться к новым условиям.
Между тем некоторые сферы в большей степени заняты мигрантами, потому что не пользуются популярностью у россиян, сказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Из-за пандемии и закрытия границ образовалась нехватка строителей: в Москве дефицит до сих пор составляет 200 тыс. человек.
Чтобы восполнить нехватку рабочих рук, по мнению сенатора, не стоит менять миграционное законодательство. Требуется увеличить престижность колледжей и объяснить будущим абитуриентам, что даже без диплома о высшем образовании можно найти специальность с хорошей зарплатой.
— Мы должны изменить среднее образование. Нам необходимо вернуть престиж к рабочим специальностям. Сегодня никто не хочет идти на стройку. Мы должны обучать своих каменщиков, а не привозить из других стран. Иначе мы такими темпами можем потерять требующиеся во все времена квалификации. При этом зарплаты каменщиков вполне нормальные — около 80 тыс. рублей, — отметил сенатор.
Но наниматели недовольны тем, как выпускники подготовлены. Основная часть компаний (93%) заявила, что уровень профессионализма окончивших в 2021 году вузы россиян — средний или ниже среднего. По мнению политиков и экспертов, новички смогут быстрее вливаться в трудовой процесс, если высшие учебные заведения и фирмы будут вместе определять, какие навыки нужны начинающим работникам.
Любовь Лежнева