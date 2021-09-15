Австралийские ученые нашли способ избежать болезни Альцгеймера

Ранее считалось, что главную роль играют в развитии недуга играют амилоиды, которые образуются в мозге. Из-за этого исследовали в основном продукцию бета-амилоида головным мозгом. При этом не раз отмечалось, что уровни бета-амилоида в крови в целом коррелируют с церебральной амилоидной нагрузкой, а также когнитивным снижением. Но проверить влияние амилоидных белков на развитие деменции было невозможно из-за того, что не удавалось отличить белок, производимый разными источниками.
Австралийские биологи нашли способ решить эту задачу. Они вывели модельных мышей, у которых человеческий бета-амилоид продуцируется только в клетках печени. После этого он переносится в крови липопротеинами, богатыми триглицеридами, а затем попадает в мозг.
Выяснилось, что у таких мышей точно таким же образом развиваются нейродегенерация и атрофия мозга, которые сопровождаются воспалением и дисфункцией церебральных капилляров, что является типичными симптомами болезни Альцгеймера. Больные звери плохо справлялись с тестами на обучение, которые зависят от функции гиппокампа — области мозга, которая участвует в формировании новых воспоминаний.
Таким образом, токсичные белки попадают в мозг вместе с липопротеинами — частицами, переносящими жир в крови. Это открытие позволит разработать новые способы борьбы с данной деменцией, считают австралийские ученые.
Обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено при помощи низкожировой диеты и некоторых лекарств, которые, воздействуя на амилоид липопротеинов, снижают риск развития или замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера, считает руководитель исследования доктор Джон Мамо, профессор Университета Кертина и директор Исследовательского института инноваций в области здравоохранения (CHIRI).
Ранее во вторник японские ученые из Окинавского института опубликовали статью о метаболитах крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Исследователи указали, что некоторые метаболиты, значение которых увеличивалось в организме, могут оказывать токсичное воздействие на центральную нервную систему.
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