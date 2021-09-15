Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первое применение танков в боевых действиях Подписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
12День знаний в России
08:02 (мск), источник: Life.ru

Россиянам объяснили, как начать получать пенсию супруга

При этом граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например за северный или сельский стаж.

Источник: Reuters

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, россияне могут претендовать на неё вместо своей. О важных нюансах рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Там отметили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, в случае если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом. При этом такой переход не всегда выгоден. В ПФР призвали помнить о двух моментах. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в таком размере, что была у его мужа или жены.

Новость
С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: Кого ждёт прибавка и как её получить

Во-вторых, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например за северный или сельский стаж. Кроме того, не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. При этом работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР. Пенсия будет назначена с даты обращения.

Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии. В качестве примера в ПФР привели случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность либо отсутствовала печать. Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе на её назначение (если речь идёт, например, о досрочном выходе).

Иван Косицын

 Хэмилтон, Ферстаппен, Сенна и другие страшные аварии в "Формуле-1"
На учениях НАТО в Одессе отрабатывают подавление мятежа и госпереворота на
Южная Корея и Япония сообщили о ракетных пусках КНДР
Apple представила iPhone 13: смартфоны с рекордной ценой
Названы курорты российского юга с самым теплым морем в сентябре
Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
В Сибири меч железного века сдали в пункт приема металлолома
Ученые назвали одну из главных причин ожирения
Австралийские ученые нашли способ избежать болезни Альцгеймера
Авто
Какие иномарки с пробегом выбирают россияне: фото и цены Спрос на иномарки на вторичном рынке за первые 8 месяцев 2021 года вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот какие модели в РФ самые популярные
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Что происходит с 79-летним Харрисоном Фордом
Леди
Брат Кейт Миддлтон женился Джеймс Миддлтон связал себя узами брака с Ализе Тевенет
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь