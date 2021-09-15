08:02 (мск), источник: Life.ru
Россиянам объяснили, как начать получать пенсию супруга
При этом граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например за северный или сельский стаж.
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В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, россияне могут претендовать на неё вместо своей. О важных нюансах рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Там отметили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, в случае если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом. При этом такой переход не всегда выгоден. В ПФР призвали помнить о двух моментах. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в таком размере, что была у его мужа или жены.
Во-вторых, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например за северный или сельский стаж. Кроме того, не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.
Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. При этом работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установление пенсии по случаю потери кормильца.
Стоит отметить, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР. Пенсия будет назначена с даты обращения.
Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии. В качестве примера в ПФР привели случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность либо отсутствовала печать. Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе на её назначение (если речь идёт, например, о досрочном выходе).
Иван Косицын