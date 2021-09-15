Археологи нашли в Тибете древнейшие отпечатки детских рук

О находке они рассказали в статье в журнале Science Bulletin.
Отпечатки сохранились в горячем источнике на травертине — похожем на обычную накипь известняке, образующемся в пресной воде. Пока травертин мягкий, на нем можно оставить отпечатки. Но со временем он превращается в камень.
Команда обнаружила пять отпечатков рук и пять — ног, маленьких, явно оставленных детьми. Ребенку, оставившему следы ног, было около семи лет, рук — около двенадцати. Для оценки исследователи использовали современные данные о соответствии возраста и размеров тела.
Отпечатки не были случайными и отличались от тех, что могли образоваться при ходьбе или касаниях, подчеркивают ученые. Дети оставили их намеренно — возможно, играя в грязи, пока взрослые набирали воду в источнике.
Радиометрическая датировка показала, что этим известковым отложениям 169−226 тыс. лет, что делает отпечатки самым древним известным произведением искусства. Находка подтверждает, что в это время древние люди или их предки уже обитали на Тибетском плато — точную видовую принадлежность отпечатки установить не позволяют. Исследователи допускают, что это могли быть денисовцы.