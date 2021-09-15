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13:25 (мск), источник: Газета.Ру

Археологи нашли в Тибете древнейшие отпечатки детских рук

Китайские археологи из Университета Гуанчжоу обнаружили на Тибетском плато древние отпечатки детских рук и ног. Отпечатки были оставлены около 200 тыс. лет назад, что делает их древнейшим известным произведением искусства.

Источник: Zhang et al., Science Bulletin, 2021

О находке они рассказали в статье в журнале Science Bulletin.

Отпечатки сохранились в горячем источнике на травертине — похожем на обычную накипь известняке, образующемся в пресной воде. Пока травертин мягкий, на нем можно оставить отпечатки. Но со временем он превращается в камень.

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Команда обнаружила пять отпечатков рук и пять — ног, маленьких, явно оставленных детьми. Ребенку, оставившему следы ног, было около семи лет, рук — около двенадцати. Для оценки исследователи использовали современные данные о соответствии возраста и размеров тела.

Отпечатки не были случайными и отличались от тех, что могли образоваться при ходьбе или касаниях, подчеркивают ученые. Дети оставили их намеренно — возможно, играя в грязи, пока взрослые набирали воду в источнике.

Радиометрическая датировка показала, что этим известковым отложениям 169−226 тыс. лет, что делает отпечатки самым древним известным произведением искусства. Находка подтверждает, что в это время древние люди или их предки уже обитали на Тибетском плато — точную видовую принадлежность отпечатки установить не позволяют. Исследователи допускают, что это могли быть денисовцы.

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